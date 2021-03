Teco Cortemaggiore travolge Villa Romanò e conquista la matematica promozione in B1

Promozione in Serie B-1 guadagnata con largo anticipo per i pongisti del Teco FoodLab Cortemaggiore.

Con il successo esterno per 5-0 su Villa Romanò, i magiostrini vincono infatti matematicamente il Girone C di Serie B-2, davanti a squadre competitive come Milano Sport, Olimpia Bergamo e Villa d’Oro Modena. Quello disputato a Inverigo (Como) conto Villa Romanò è stato un incontro a senso unico, con Teco FoodLab che si è imposto agevolmente grazie alle belle prove di Dmitry Samsonov, Simone Dernini e Costantino Cappuccio.

Grande soddisfazione nel club che “mette in evidenza – si legge in una nota – un’attività completa, in cui, oltre alla probante attività femminile con la serie A-1 e B, mette in risalto tutta la sua completezza anche nel settore maschile, sempre con un filo diretto legato alla valorizzazione di atleti provenienti dal proprio settore giovanile”.