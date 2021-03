Tennistavolo, i giovani del Corte protagonisti nei tornei regionali

Continuano a fioccare soddisfazioni in casa Tennistavolo Cortemaggiore. La striscia positiva si allunga nel torneo giovanile e in quello di 5^ categoria maschile svolti a Cadelbosco, gare valide per la qualificazione ai prossimi campionati italiani sia giovanili che assoluti.

Nella categoria Allievi maschile il club magiostrino ha fatto il pieno con un podio tutto piacentino: sul gradino più alto è salito Pietro Calarco davanti a Dylan Baroni, terzi Francesco Melilli e Andrea Bragadini. Nei Ragazzi 11 -12 anni invece i tre gemelli di origine marocchina Anas, Ilyass e Mohammed El Aaazri, come già successo nel precedente torneo di Cortemaggiore, sono nuovamente saliti sul podio. Tra gli Juniores nuovo successo per Costantino Cappuccio, mentre in campo femminile da segnalare le due medaglie d’argento nelle Giovanissime e nelle Allieve per Jessica ed Elisa Hu.

Anche nel torneo assoluto di quinta categoria i giovani del Corte hanno centrato un secondo posto ancora con Baroni ed un terzo con Francesco Armani; a impedire un bottino ancor più ricco lo sfortunato incrocio nei quarti di finale che ha messo di fronte Baroni contro l’altro portacolori magiostrino Francesco Conti.