Riprende il campionato di A1 femminile di tennistavolo, e per la Teco Corte Auto il calendario propone nel week end la trasferta di Cagliari contro il fanalino di coda Quattro Mori.

Per la formazione sarda fin qui un solo pareggio e tre sconfitte, ma la squadra, che schiera le giocatrici rumene Clapa e Plaian insieme all’esperta cinese Wei Jian, è competitiva. Due vittorie convincenti invece per il Corte, su Norbello ed Eppan, ed altrettante sconfitte, l’ultima netta contro la Bagnolese ma sulla quale hanno pesato cinque set persi sul filo di lana dalle magiostrine che avrebbero potuto cambiare il punteggio dell’incontro.

A Cagliari quindi si prospetta un incontro delicato, con in palio due punti importanti per il prosieguo del campionato. La Teco Corte Auto volerà in Sardegna con Kulikova e Sabitova insieme alle giovani Barani e Laurenti. A riposo invece Roncallo.