Terziario Donna Piacenza, biscotti solidali per la Casa di Iris. Ecco dove trovarli

Esserci e sostenere. Sono questi gli obiettivi che il Gruppo Terziario Donna Piacenza ha deciso di perseguire in occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna del prossimo 8 marzo.

Questo sarà possibile grazie all’iniziativa proposta dalla Consigliera Terziario Donna Piacenza Cristina Sala, del Panificio Marazzola di Saliceto di Cadeo, membro dell’Associazione dei Panificatori della città e della provincia di Piacenza, volta a sostenere il nostro territorio. Iniziativa subito accolta dal Gruppo Terziario Donna che in collaborazione con l’Associazione dei Panificatori di città e provincia e del sindacato Federfiori Piacenza, l’ha intitolata “Tu mettici il cuore, sempre!”.

A partire da martedì 2 marzo e fino a lunedì 8 marzo, nei punti vendita aderenti sarà possibile acquistare, con offerta minima, biscotti da forno a forma di cuore, prodotti dal Panificio Marazzola di Saliceto di Cadeo e dalla Panetteria Spagna di Monticelli D’Ongina dell’Associazione dei Panificatori, aderenti a Confcommercio Piacenza. Il ricavato dell’iniziativa benefica sarà devoluto all’Hospice La Casa di Iris. “Ringrazio di cuore la Consigliera Cristina Sala per aver ideato e proposto quest’iniziativa a favore di tutta la collettività. Grazie al prezioso contributo ed al lavoro svolto dalla Consigliera Sala di Saliceto di Cadeo e dal collega Paolo Spagna di Monticelli D’Ongina verranno prodotti oltre 50 kg di biscotti. Ringrazio inoltre il Presidente dei Panificatori Alberto Sala per la disponibilità e collaborazione dimostrata all’’iniziativa proposta” – le parole di Nadia Bragalini Presidente del Terziario Donna Piacenza.

“Metterci il cuore, sempre non è solo un “titolo” ma un significato profondo ed un obiettivo di “Orgogliosamente Uniche” simbolo distintivo delle donne imprenditrici di Confcommercio Piacenza. Anche grazie ai piccoli gesti infatti, in un momento così difficile, è possibile fare la differenza. Ed è per questo che il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Hospice La Casa di Iris”.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’Associazione e la pagina Facebook Terziario Donna Piacenza. Per informazioni: Terziario Donna Piacenza tel. 0523 461811.

I PUNTI VENDITA ADERENTI

ABBIGLIAMENTO ZANELLI – VIA V. VENETO 2 (CARPANETO)

RIVENDITA AGRARIA CRISTALLI – VIA G. C. ROSSI 26 (CARPANETO)

G & G PET FOOD STORE – VIA GRAMSCI 19 (FIORENZUOLA)

PEUGEOT BUSSANDRI – VIA UMBRIA 7/9 (FIORENZUOLA)

BULLA WALTER – VIA COLOMBO 85/87 (PIACENZA)

BULLA WALTER – LARGO BATTISTI (PIACENZA)

L’ANGOLO CALZATURE – VIA E. PARMENSE 20 (PIACENZA)

DI FIORE IN FIORE – VIA ROMA 55 (GRAGNANO)

ZAPPING ABBIGLIAMENTO – VIA ROMA 51 (GRAGNANO)

LA FRESIA BIANCA – VIA DON S. BALDINI 11 (AGAZZANO)

PANETTERIA SPAGNA VIA MARTIRI LIBERTA’ (MONTICELLI)

PANIFICIO MARAZZOLA – VIA RICCETTI 56 (SALICETO DI CADEO)

PANETTERIA ELISA – VIA E. PARMENSE 20 (PIACENZA)

PANETTERIA MONICA – PIAZZA TRE MARTIRI 4 (PONTENURE)

ANTICHI SAPORI – VIA TRENTO 4 (ROVELETO DI CADEO)

PANETTERIA GIORGIA – VIA D. ALIGHIERI 48/B (SAN GIORGIO P.NO)

PANETTERIA CLARISSA – VIA ROMA 1/6 (CAORSO)