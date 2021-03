Tornano a crescere i contagi (+19,8%) “Nuova ondata potrebbe raggiungere Piacenza”

Per la prima volta dopo alcune settimane si inverte il trend il numero delle persone positive al Covid nel piacentino torna a crescere. Sono infatti 418 i casi di positività registrati negli ultimi sette giorni (22-28 febbraio), con un aumento del 19,8% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 349; il tutto a fronte di una crescita del numero di tamponi effettuati (12.538 contro 10.282, il 3,4% positivi). Dei nuovi positivi il 63% presentava sintomi. L’83% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni.

I numeri sono contenuti all’interno dell’ultimo report settimanale dell’Ausl. “Il dato settimanale non è positivo, ma nemmeno così drammatico – ha spiegato il direttore generale dell’azienda sanitaria Luca Baldino -. Al momento viviamo una situazione relativamente tranquilla, anche per i pochi casi di variante inglese fin qui rilevati, tre in tutto, preoccupa invece quanto sta avvenendo in Emilia e Lombardia. Se la situazione peggiora a pochi chilometri da noi, non possiamo pensare di rimanere immuni: tra di noi all’interno dell’azienda c’è una forte preoccupazione che questa ondata prima o poi arrivi a Piacenza. Qualunque elemento di limitazione della mobilità delle persone ci aiuterebbe a restare il più possibile in questa situazione, sempre considerando che ciò che può essere benefico a livello sanitario può avere effetti estremamente negativi nell’ambito economico”.

DECESSI – In calo invece il numero dei decessi: sono 13 negli ultimi sette giorni, erano stati 17 nella settimana precedente.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 60 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 44 classi, 17 con contagi interni.

CRA – Nove i positivi rilevati all’interno delle Cra nell’ultima settimana, cinque fra gli operatori e quattro fra gli ospiti. “Delle nove persone identificate come positive – ha spiegato Baldino -, sei sono basse positive, delle altre tre due sono operatori che non si erano ancora vaccinati, il terzo è un ospite a cui era stata somministrata solo la prima dose”.

COMUNI – Guardando alla situazione della provincia, si registrano a Bobbio numeri “un po’ superiori alla media” anche a seguito di un focolaio all’interno di una scuola. “Non ravvisiamo però – ha precisato Baldino – una situazione più pericolosa rispetto ad altri comuni”

QUARANTENA – Cresce intanto anche il numero delle persone in quarantena e isolamento, 2.151 nell’ultima settimana contro le 1.939 di quella precedente.

OSPEDALE – Resta al momento “molto tranquilla” anche la situazione in ospedale. Sono 99, alla data del 81 febbraio, i ricoveri per covid, mentre si registrano in media 7 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso. “Dovremo capire – ha rilevato Baldino – che cosa succederà nelle prossime settimane”.