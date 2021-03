Tornano gli Open Days online del Politecnico: 180 appuntamenti per le future matricole

Forte dei risultati della prima indagine occupazionale sui suoi laureati a cinque anni dal titolo (il 98% dei laureati magistrali italiani del Politecnico di Milano è occupato con un guadagno medio netto di 2.063 euro), l’ateneo riparte anche quest’anno con gli Open days online dedicati alle future matricole, non più un solo giorno, ma dal 17 al 27 marzo una ricca offerta di iniziative online, 180 appuntamenti fra webinar, presentazioni, video e visite virtuali per conoscere l’ateneo, che potranno essere seguiti in sicurezza da casa.

In dettaglio l’indagine ci dice anche che l’82% è un lavoratore dipendente e l’88% gode di un contratto a tempo indeterminato. Il 92% è occupato in ambito privato e il 55% lavora per una PMI. Il mercato italiano rimane il principale mercato di sbocco anche dopo 5 anni dalla laurea (l’82% lavora in Italia). Il 95% dei laureati magistrali italiani nelle aree Architettura e Design risulta occupato a 5 anni dalla laurea, percentuale che raggiunge il 99% per i laureati magistrali italiani in area Ingegneria.

Dal 17 al 20 marzo: Gli open day – cosa si studia, come si accede, quanto costa – Da oggi è disponibile la pagina web degli Open Days del Politecnico di Milano con il programma, le modalità di registrazione, le testimonianze di studenti, i servizi allo studente, i test di ingresso, le tasse e le borse di studio. Questo il link a cui collegarsi: http://www.polimi.it/open-days-2021

Webinar (2 presentazioni al giorno nei pomeriggi da mercoledì a venerdì; tutto il giorno il sabato):

• presentazione dei 32 Corsi di studio

• Test di ingresso e procedure di immatricolazione

• Tasse

Dal 24 al 27 marzo – Open day: approfondimenti – Oltre alla presentazione dell’offerta formativa da parte dei Presidi, che sottolineeranno affinità e differenze fra i diversi corsi di studio di Ingegneria, Architettura e Design, ampio spazio sarà dato ai servizi offerti dall’Ateneo, dalle residenze ai supporti economici, dalle esperienze all’estero allo sport. Le future matricole avranno l’opportunità di “sbirciare” dentro le aule, assistendo alle prime lezioni di alcuni corsi, mentre il career service proporrà un incontro al giorno per presentare il futuro lavorativo specifico per ogni area. Lo stesso rettore Ferruccio Resta accompagnerà poi in un tour virtuale nei Campus Leonardo e Bovisa alla scoperta degli spazi e di alcuni laboratori e non mancheranno focus sulle Associazioni studentesche, le Pari Opportunità Politecniche e il Gender gap. In chiusura il 27 marzo la premiazione delle Politest Top School, le scuole secondarie superiori i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione per l’anno accademico 2020/21.

Tutte le sessioni sono a iscrizione obbligatoria, per potersi registrare occorre scaricare la app Open Day PoliMi e scegliere gli incontri online a cui partecipare: http://www.polimi.it/open-days-2021-iscrizioni. (nota stampa)