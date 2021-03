Trasporto ferroviario, il 7 e l’8 marzo sciopero del personale

Possibili disagi per chi viaggia in treno. E’ stato infatti proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di domenica 7 alle 21 di lunedì 8 marzo. Lo fa sapere la società in una nota.

Lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia Tper è invece proclamato dalle 9 alle 17 di lunedì 8 marzo.