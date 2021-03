Travolto dai bancali mentre carica un camion, operaio ferito

Infortunio sul lavoro a Piacenza nel primo pomeriggio dell’11 marzo.

E’ accaduto in prossimità dell’uscita carrabile di una azienda in Strada dell’Orsina. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, mentre trasportava con il muletto alcuni bancali verso un autoarticolato, è rimasto travolto dal materiale. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Pubblica Croce Bianca di Piacenza, giunta sul posto insieme all’auto infermieristica del 118, e, dopo le prime cure, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza; avrebbe riportato un trauma ad una gamba, un trauma toracico e un sospetto trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche il personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti del caso.