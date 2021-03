Un reading per ricordare don Camminati, i suoi libri diventeranno una biblioteca per i giovani

La famiglia e gli amici di Don Paolo Camminati, insieme all’Azione Cattolica di Piacenza, in occasione del primo anniversario dalla scomparsa del sacerdote piacentino, vogliono ricordarlo con un evento aperto a tutti in modalità online (vista la persistente situazione dovuta alla pandemia) che leghi una delle più grandi passioni di Don Camminati, la lettura, ad alcune persone e luoghi a lui molto cari.

L’evento consisterà in un reading letterario, dal titolo “Al Camo. Letture per un amico”: sarà trasmesso in streaming alle ore 21 di domenica 21 marzo sul canale Youtube dell’Azione Cattolica di Piacenza, associazione per la quale Don Paolo ha ricoperto il ruolo di assistente ecclesiastico per quindici anni, e rimarrà poi disponibile per i successivi tre mesi per la libera fruizione. Il reading vedrà la partecipazione di alcuni compagni di viaggio di Don Paolo, che interverranno da luoghi vicini e lontani: ci saranno brani e poesie letti da amici e parrocchiani da tre angoli cittadini che sono sempre stati nel cuore di Don Paolo, ma leggeranno anche la famiglia Vaia dalla Val di Fassa, dove gestisce il rifugio Boè sulle dolomiti del Sella (meta di tante gite nei campi estivi con la Parrocchia di San Giuseppe Operaio), il vescovo Luciano Monari, che ordinò sacerdote Don Paolo nel 1996, e Don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena in Toscana. Le letture saranno accompagnate e intervallate da pezzi musicali composti ed eseguiti dai musicisti Paolo Codognola, Simone Capellini e Stefano Motta.

L’iniziativa vuole essere anche un primo passo verso la costituzione della “Camoteca”, a cui gli stessi organizzatori del reading stanno lavorando e che vedrà la luce nei prossimi mesi: don Paolo (per tutti, “il Camo”) aveva infatti una biblioteca di più di 5000 volumi, che la famiglia ha voluto destinare a un progetto di formazione culturale dedicato ai giovani. La famiglia di Don Paolo ringrazia “tutti gli amici che hanno contribuito all’iniziativa, a partire dai lettori, i musicisti, gli operatori che ne hanno guidato la progettazione e la realizzazione, l’Azione Cattolica che ha offerto il suo sostegno: un grazie quindi a chi si è messo a disposizione per rendere possibile un momento di condivisione per dedicare un ricordo al caro Don Paolo”.