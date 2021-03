Un video con le voci e i volti di Teatro Gioco Vita per la Giornata mondiale del teatro

“Giornata mondiale del teatro 2021. Nonostante tutto ci siamo, e siamo ancora in tanti. Siamo Teatro Gioco Vita. In occasione della giornata mondiale del teatro abbiamo raccolto le voci e i volti di alcuni di noi: chi lavora sul palcoscenico e chi dietro le quinte, negli uffici e nei laboratori, sul territorio e in tournée. Dopo questi mesi così complicati, ci mancano il teatro, il gioco e la vita. E ci mancate tutti voi, il nostro pubblico, piccoli e grandi. Ci dà forza leggere ogni giorno i messaggi che ci lasciate sull’album posizionato sul leggio azzurro al numero 9 di via San Siro a Piacenza, all’ingresso della sede di Teatro Gioco Vita. I vostri pensieri ci aiutano a non smarrirci in questi tempi così complicati. Grazie!”

Questo il messaggio che accompagnerà il video che Teatro Gioco Vita sta realizzando in occasione della Giornata mondiale del teatro e che sarà pubblicato sabato 27 marzo sui canali social del Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj. Si tratta di una galleria di volti e di voci delle lavoratrici e dei lavoratori, in rappresentanza di tutti i dipendenti, scritturati e collaboratori. Figure professionali e artistiche, esperienze e provenienze diverse tra loro, a testimonianza di quell’universo ricco e variegato che da 50 anni è Teatro Gioco Vita, a Piacenza, in Italia e nel mondo.