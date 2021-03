“Una scuola accogliente è una missione possibile”, il 13 Nidi Aperti al S.Eufemia

Una scuola accogliente è una missione possibile, in epoca covid? Lo abbiamo chiesto a Simona Fornasari, dirigente scolastica dell’istituto Sant’Eufemia di Piacenza, in occasione dell’Open Day Nidi Aperti, in programma il 13 marzo dalle 9 alle 18. La risposta alla nostra domanda non può che essere sì.”

Perseverance è arrivata su Marte. La sonda destinata a darci preziose informazioni sul ‘pianeta rosso’, frutto di un lunghissimo lavoro di preparazione ha raggiunto il suo obiettivo. Il nome scelto per la sonda ripropone il concetto di una virtù spesso dimenticata: la perseveranza. Ma è grazie alla perseveranza di tanti che il bilancio di metà anno dalla riapertura delle scuole e dei servizi educativi alla prima infanzia, in un contesto complesso ed imprevedibile, può essere positivo”.

Bilancio positivo, ma non sono mancate difficoltà

“Per le scuole paritarie ed i nidi a gestione privata l’impegno è stato anche più oneroso a causa della difficile situazione economica provocata della lunga chiusura dello scorso anno. Ma la perseveranza, la tenacia e il lavoro ininterrotto di tutte le componenti scolastiche, dal gestore alle figure educative, agli addetti di segreteria, agli operatori di mensa, agli ausiliari che curano pulizia e sanificazione, consente, a un anno esatto dall’inizio della pandemia, di guardare con serenità al futuro”.

Un ruolo importante è stato giocato anche dal vostro personale, quindi

“In S. Eufemia è possibile trovare, dal nido alla scuola primaria, un clima di collaborazione e impegno tra gli adulti e si può scorgere, sul viso dei bambini ritornati alle routines quotidiane, fatte di gioco e di impegno, la gioia del ritrovarsi con i coetanei dopo il lungo isolamento. Nel momento attuale è ancora difficile guardare ai prossimi mesi senza apprensione, ma non vogliamo perdere la speranza che l’equilibrio recuperato non venga interrotto, grazie al rispetto da parte di tutti delle regole ormai acquisite e, soprattutto, grazie allo sforzo della scienza che, anche in questa circostanza, ha perseverato strenuamente per combattere una battaglia contro un nemico insidioso e invisibile. Con la stessa speranza e fiducia nel futuro, ci prepariamo ad accogliere le nuove famiglie che vorranno affidarci la cura e l’educazione dei propri figli il prossimo anno”.

ECCO COME PARTECIPARE ALL’OPEN DAY – NIDI APERTI

In occasione della giornata dedicata dal Comune di Piacenza ai Nidi Aperti che si terrà sabato 13 marzo dalle ore 9 alle 18, l’Istituto S. Eufemia riceverà le famiglie interessate a visitare gli spazi e ad approfondire il piano dell’offerta educativo-formativa del Nido e della Scuola. A causa dell’emergenza sanitaria, sarà possibile incontrare gli interessati SOLO SU APPUNTAMENTO.

Per visitare il nido d’infanzia: tel. 345 0142068

Per conoscere la scuola: tel. 0523 330410 – 322679

mail: info@istitutosanteufemia.it – segreteria@istitutosanteufemia.it