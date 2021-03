Uova di cioccolata per i bambini ricoverati in Pediatria grazie a Round Table 4 Piacenza

La nota stampa

Il club Round Table 4 Piacenza è vicina ai più piccoli e per questo ha portato dei doni ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza consegnando, nella mattinata di sabato, un uovo di cioccolato Zaini a ciascuno dei bambini. Le misure di prevenzione covid hanno limitato la mobilitazione dei Tabler che hanno potuto presenziare solo in una ristretta rappresentanza con il Presidente Paolo Cravedi e il Segretario Leonardo Garilli. In un momento in cui realizzare progetti e iniziative è estremamente difficile, il club service di Piacenza, che lo scorso ottobre ha festeggiato i suoi cinquantacinque anni di storia, ha voluto testimoniare ancora una volta il proprio impegno sociale, in questo caso a supporto dei bambini che più di altri stanno soffrendo questa delicata situazione.

L’iniziativa di Round Table Piacenza si affianca ad un altro progetto intrapreso da Round Table Italia a livello nazionale che trarrà sostegno proprio dalla vendita delle uova di Pasqua da parte di tutti i club italiani. La Round Table Italia si è prefissata, infatti, come service dell’anno quello della tutela dell’ambiente e proprio per questo ha deciso di acquistare, con i proventi raccolti, alcuni Seabin, veri e propri “cestini del mare” per la raccolta di plastiche, microplastiche e rifiuti vari. Anche Piacenza si impegnerà nella raccolta nazionale, cui tutti potranno contribuire, organizzando un banchetto per la vendita delle uova sabato 13 marzo all’inizio del Pubblico Passeggio. Per ogni uovo di cioccolato Zaini, fondente e gianduia, sarà omaggiato un prodotto Winni’s, partner dell’iniziativa.