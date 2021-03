Ladri scambiano urna cineraria per un portagioielli e l’abbandonano in un canale: indagine dei carabinieri per trovare il proprietario.

La vicenda è iniziata nel pomeriggio dell’11 febbraio scorso, quando la pattuglia della Stazione Carabinieri di Sarmato, raccogliendo una segnalazione di un cittadino, ha rinvenuto in località Agazzino, in prossimità del margine di un canale irriguo, una scatola di legno con intarsi, con a fianco un’urna cineraria zincata, leggermente aperta. All’interno – riportano i militari – c’erano delle ceneri e la preziosa scatola era stata privata della targhetta con le indicazioni del defunto. I militari hanno sequestrato tutto quanto rinvenuto e hanno avviato le indagini per individuare il luogo dal quale l’urna cineraria era stata rubata, così da riconsegnarla ai familiari del defunto. L’ipotesi dei carabinieri è che l’urna possa essere stata oggetto di furto in abitazione e che l’autore – o gli autori del reato – scambiandola per un contenitore di gioielli, l’abbia poi abbandonata dopo aver scoperto il reale contenuto.

I militari fanno sapere che i primi accertamenti effettuati nei vicini Comuni – esistono registri delle persone che tengono in casa le ceneri dei propri cari – non hanno restituito utili informazioni per l’individuazione del defunto e della provenienza dell’urna. Anche gli accertamenti svolti presso l’azienda produttrice dell’urna, data la sua particolarità – si tratta di un contenitore di pregio con intarsi floreali -, non hanno permesso fino ad ora di individuarne la provenienza. Questo genere di rinvenimenti – evidenziano i carabinieri – avviene sempre più spesso, proprio perché l’urna è scambiata per contenitori porta gioielli e poi abbandonata.