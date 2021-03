Vaccinazioni, arrivano gli ambulatori di prossimità: si parte sabato a Vernasca

Novità nel piacentino per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid.

A partire da sabato prossimo (6 marzo) verranno attivati gli “ambulatori di prossimità” per gli over 80: si tratta di ambulatori itineranti nei singoli Comuni rivolti a pazienti fragili con difficoltà sociali o logistiche a raggiungere i punti vaccinali; l’Ausl di Piacenza, in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata, sta predisponendo questa tipologia di servizio rivolta in particolare a “garantire la maggior adesione possibile di anziani e grandi anziani alla campagna vaccinale”.

“Si tratta di un’altra modalità di vaccinazione per quelle persone che dovremmo vaccinare a domicilio – ha spiegato il direttore generale Ausl Luca Baldino -. Andremo nei singoli comuni e apriremo questi ambulatori per una o due giornate: lo faremo sicuramente in tutti i comuni della montagna e in una parte importante di quelli della Bassa, con particolare priorità ai centri più lontani dai punti vaccinali. In questo modo dovremmo riuscire ad aumentare, spero in maniera significativa, i numeri della vaccinazioni di quelle persone con problemi di mobilità”.

L’iniziativa è condotta dall’Ausl in collaborazione con i medici di medicina generale e delle amministrazioni locali: il primo appuntamento sarà sabato nel Comune di Vernasca.