Vaccinazioni anti covid, ora tocca alle forze dell’ordine. Il centro vaccinale nell’ex arsenale di Piacenza ha accolto, nella giornata dell’8 marzo, oltre 500 operatori sui 2000 che hanno dato la propria adesione alla campagna di prevenzione.

Anche per loro, così come per il personale della scuola, viene utilizzato il vaccino AstraZeneca.