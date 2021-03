Vaccinazioni, prosegue l’attività degli ambulatori di prossimità. Il calendario dei prossimi giorni

Campagna vaccinale, prosegue nel piacentino l’attività degli ambulatori di prossimità, servizio itinerante attivato dall’Ausl in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata e rivolto in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i punti vaccinali già attivati sul territorio.

“Servizio – ha evidenziato il direttore generale Ausl Luca Baldino – che sta riscuotendo grande successo da parte degli utenti”. Oggi (23 marzo), l’ambulatorio era attivo a Cadeo. Questo il calendario dei prossimi giorni: Travo, giovedì 25 marzo; Pianello, sabato 27 Marzo; Calendasco, domenica 28 Marzo.

Sono poi calendarizzati ulteriori appuntamenti, a partire da Nibbiano e Caorso.