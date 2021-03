Vaccinazioni under 80, il 45% dei piacentini (6.313) si deve ancora prenotare. Il dato è emerso durante la presentazione dell’ultimo report settimanale dell’azienda Usl di Piacenza, da parte del direttore generale Luca Baldino.

Al momento, tra i cittadini di età compresa tra i 79 e i 75 anni, sono 3.991 i piacentini che hanno già ricevuto la prima dose, mentre i prenotati sono 3.657.

Per gli over 80, il 60% degli aventi diritto è già stato vaccinato (16.144), mentre il 22% ha già la vaccinazione (5.958). Devono ancora prenotare il 18% dei piacentini che rientrano in questa fascia d’età. “Contiamo di finire le somministrazioni entro il 15 di aprile – ha detto il direttore generale Baldino -, la prima data a disposizione per le vaccinazioni è fissata per il 2 aprile, quindi l’invito che rivolgiamo è quello di prenotarsi perché il tempo di attesa è minimo”.

Al momento a Piacenza sono 21.732 le persone – tra le categorie che hanno avuto accesso alla vaccinazione, tra sanitari, anziani ecc – ad aver ricevuto la prima dose; sono 18.663 le persone che hanno concluso il ciclo, con anche la seconda dose.

Il centro vaccinale che resterà aperto fino a mezzanotte, come annunciato da Stefano Bonaccini, sarà quello all’interno dell’Arsenale, anche se sarà operativo non appena arriveranno quantitativi maggiori di vaccino e la campagna vaccinale verrà estesa anche a categorie di piacentini ancora in attività lavorativa.

Il 12 aprile sarà aperto invece il sesto polo vaccinale a Piacenza Expo.

AMBULATORI DI PROSSIMITA’

L’AUSL di Piacenza in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata ha avviato questa tipologia di servizio, rivolta in particolare a garantire la maggior adesione possibile di anziani e grandi anziani alla campagna vaccinale.

Gli Ambulatori di prossimità programmati per i prossimi giorni sono:

• Corte Brugnatella, giovedì 31 Marzo

• Alseno, venerdì 9 Aprile

• Nibbiano

• Carpaneto

• Vigolzone

Sono calendarizzati ulteriori appuntamenti per la somministrazione delle seconde dosi.

VACCINAZIONI PER I VULNERABILI

Prosegue la vaccinazione delle persone “estremamente vulnerabili” avviata il 22 Marzo presso le sedi vaccinali provinciali.

Per il nostro territorio, nella condizione di estrema vulnerabilità definita a livello nazionale in relazione a determinate problematiche di salute, rientrano circa 16.000 soggetti. A questi si sommano altri utenti comunque in condizione di «vulnerabilità estrema» segnalati dal proprio medico curante. Al momento sono 10.211 le persone prenotate.

Ai conviventi degli under16 estremamente vulnerabili è stata inviata una lettera da parte dell’Azienda Usl di Piacenza per consentire la prenotazione del vaccino: la comunicazione è stata

inviata a circa 900 famiglie.

Il piano vaccinale assegna al nucleo familiare la priorità di vaccinazione per tutti i componenti conviventi nella stessa casa e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o

affettivo, così come risultanti dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I conviventi possono prenotare la vaccinazione seguendo le istruzioni descritte nella lettera.

Oltre alla categoria prima illustrata, dal 25 marzo possono prenotare la vaccinazione i conviventi e i caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto ai disabili gravi (disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) individuati ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3 e i conviventi di alcune categorie di pazienti «estremamente vulnerabili». Sono 934 le persone prenotate.