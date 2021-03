Vaccini agli insegnanti, Gilda “A Piacenza difficoltà nelle prenotazioni, docenti dimenticati dai politici”

“Nelle scuole piacentine opera un numero significativo di docenti e di altri addetti che risiedono in altre regioni, molti di loro stanno riscontrando difficoltà a prenotare la vaccinazione sia nella regione di provenienza che a Piacenza, ciò a causa della diversa organizzazione che si sono date le stesse regioni, gestita in maniera molto diversa l’una dall’altra. Un esempio lampante riguarda coloro che risiedono nella vicina Lombardia, gli viene negata la prenotazione del vaccino perchè non sono inseriti negli elenchi regionali lombardi dei lavoratori della scuola attivi e a Piacenza non possono perché non residenti”.

A lanciare l’allarme sulle vaccinazioni covid degli insegnanti piacentini è la Gilda degli Insegnanti, che in una nota evidenzia come siano “esclusi anche tutti i docenti e gli altri addetti che hanno più di 65 anni, coloro ai quali sarebbe opportuno somministrare il vaccino anti Covid in via prioritaria e che invece non sono al momento vaccinabili proprio a causa dell’età”.

“La Gilda degli Insegnanti ancora una volta evidenzia – si legge nella nota – che i rappresentanti della principale categoria del settore, i docenti, sono stati esclusi da tutti i tavoli di concertazione aperti a Piacenza relativi alle situazioni scolastiche inerenti l’emergenza Covid: eppure hanno chiamato anche i ragazzi che fanno i rappresentanti studenteschi”.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Piacenza e Parma, rileva che “i referenti politici del territorio quasi sempre si dimenticano che a Piacenza e provincia esistono migliaia di docenti: la dice lunga il fatto che nessun responsabile politico operante sul territorio si preoccupi di considerare le istanze delle rappresentanze di una categoria così numerosa di cittadini-elettori, alla fine i risultati si vedono”.