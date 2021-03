Vaccini, Bonaccini “In Emilia Romagna non manca organizzazione, ma dosi. Governo le faccia arrivare”

Vaccini, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, risponde al premier Mario Draghi. “Il Governo – ha detto in un intervento alla trasmissione “Omnibus” su La7 – pensi a fare arrivare le dosi e pretenda dalle Regioni che facciano le cose al meglio”.

Le parole di Bonaccini arrivano dopo l’attacco di Draghi ai presidenti di Regione sulle troppe differenze nell’attuazione del piano vaccinale. ”Il richiamo di Draghi a fare di tutto perché si faccia al meglio e più rapidamente possibile è giusto – ha sottolineato Bonaccini -, ma bisogna evitare di generalizzare. Se in qualche realtà c’è qualche difficoltà, che può succedere, va risolta e il Governo ha ragione a risolverla”.

“E’ giusto accelerare sul tema delle età dove vi è il più alto numero dei deceduti – ha aggiunto – ma le categorie da vaccinare erano state condivise, e all’inizio AstraZeneca non era stato autorizzato anche per gli over 65. Credo sia giusto il richiamo a fare di tutto e di più per arrivare a vaccinare il prima possibile tutti gli ultra 80enni e, come abbiamo già cominciato, anche gli ultra 70enni”.

”La decisione di somministrare i vaccini, in alcune realtà, ad avvocati e magistrati probabilmente è stato un errore (è il caso della Toscana, ndr)” ammette Bonaccini, che non vuole però “sindacare sulle singole regioni, nostro compito – ha affermato – è condividere le scelte col Governo, poi ognuno risponderà di quello che fa”. Poi il governatore dell’Emilia Romagna ha evidenziato i risultati positivi nelle vaccinazioni in Emilia Romagna. “Ieri abbiamo completato un piccolo record – ha spiegato -, quasi 20.000 vaccinazioni. Potremmo farne molte di più, perché a noi non è mancata l’organizzazione ma le dosi, un problema drammatico”.