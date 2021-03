Vaccini over 80, nuovi ambulatori di prossimità a Lugagnano, Cerignale e Morfasso

Vaccini over 80, nei prossimi giorni verranno attivati i nuovi ambulatori di prossimità a Lugagnano, Cerignale e Morfasso.

Lo annuncia l’Ausl di Piacenza, in occasione del report settimanale dell’andamento dell’epidemia sul nostro territorio. In collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata è stata avviata questa tipologia di servizio, rivolta in particolare a garantire la maggior adesione possibile di anziani e grandi anziani alla campagna vaccinale (in questa classe d’età il vaccino utilizzato è Pfizer).

Gli ambulatori di prossimità programmati per i prossimi giorni si trovano a Lugagnano (avvio domani 17 marzo), Cerignale (domani 17 Marzo per la somministrazione della seconda dose), Morfasso (sabato 20 Marzo). Sono in definizione ulteriori appuntamenti a partire dalla prossima settimana.