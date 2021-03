Vandalismi e risse tra giovani, rafforzati i controlli “Valutare ordinanze anti alcol”

“Valutare l’adozione di ordinanze o modifiche/integrazioni del regolamento comunale di Polizia urbana per il divieto di vendita di alcolici e superalcolici in determinate fasce orarie e zone nei rispettivi territori comunali, sull’esempio di quanto già in vigore a Piacenza”.

E’ l’invito ai sindaci del Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, a seguito delle segnalazioni dei primi cittadini “sull’uso di alcolici da parte di giovani, anche adolescenti, che talvolta danno origine a risse, atti vandalici e provocazioni”. Il Prefetto ha inoltre invitato a “sensibilizzare i competenti uffici alle periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei titolari di licenza di esercizi pubblici di vendita e somministrazione di bevande per l’eventuale sospensione o revoca”. E’ stato disposto di rafforzare i controlli, con specifici servizi antidroga, soprattutto nei fine settimana e nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle autolinee, con il concorso della Polizia Ferroviaria, delle unità cinofile della Guardia di Finanza, dei reparti Sio e Nas dei Carabinieri, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Polizie locali, in un’ottica di collaborazione sinergica con le Amministrazioni comunali.

L’argomento è stato affrontato nel corso dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: all’ordine del giorno l’esame dell’ultimo Dpcm varato dal Governo e i controlli anti-Covid, con particolare riferimento ad assembramenti e comportamenti scorretti. I sindaci – fa sapere la Prefettura – hanno espresso “apprezzamento” alle Forze di Polizia per il dispositivo, ulteriormente rafforzato soprattutto nei fine settimana, di controlli anti assembramento. Il Presidente della Provincia ha indicato altri Comuni dove sono state segnalate azioni di disturbo giovanili; a tal proposito – viene spiegato -, nella prossima seduta sarà appositamente convocato un primo gruppo dei Sindaci interessati per una più puntuale analisi, “fermo restando l’attività di prevenzione e controllo già in essere sull’intero territorio provinciale volta anche ad intercettare eventuali segnali di insofferenza conseguenti alle limitazioni connesse alla pandemia in atto”.

Al tema del disagio giovanile sarà dedicata giovedì prossimo una seduta della Conferenza permanente dedicata all’attuale, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei Sindaci di Piacenza, Castel San Giovanni e Fioerenzuola, Comuni sede dei Distretti socio sanitari nonché del Rappresentante della Curia vescovile.

“Il tema del disagio giovanile, che ricorre in forme anche più gravi in altre zone del territorio nazionale da nord a sud, – ricorda la Prefettura – gode qui di una particolare attenzione anche grazie al recente Protocollo d’Intesa siglato il 19 febbraio scorso con la Diocesi di Piacenza-Bobbio, la Provincia di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, finalizzato alla promozione e all’accoglienza di servizi di sostegno allo studio per adolescenti e universitari, strumento dedicato ad assicurare la rete di relazioni di cui i giovani hanno particolare bisogno in questo tempo di pandemia e di distanziamento interpersonale, tempo in cui emergono forme di disagio giovanile, quali l’isolamento o il bisogno di trasgredire come affermazione di sé”.