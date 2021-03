Nuvole e qualche pioggia nella seconda metà di settimana a Piacenza.

Giovedì 4 marzo – le previsioni Arpae – è attesa una giornata in prevalenza nuvolosa, con un rasserenamento in serata. Le minime del mattino si aggireranno intorno agli 1 gradi. Mentre le massime andranno dagli 8 gradi sui rilievi ai 15 gradi in pianura. Venerdì 5 marzo è atteso un ulteriore peggioramento: molto nuvoloso con qualche pioggia pomeridiana in pianura; piogge deboli anche sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra 4 gradi sui rilievi e 5 gradi in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 7 gradi sui rilievi e 14 gradi in pianura.