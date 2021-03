Violento scontro frontale lungo la strada di Cortemaggiore, tre feriti

Violento scontro frontale nel primo pomeriggio del 19 marzo, poco prima delle 14, lungo la strada provinciale per Cortemaggiore, nei pressi del bivio per Borghetto.

Una Golf e una monovolume Chrysler si sono scontrati all’altezza di una semi curva per ragioni ancora da chiarire. Una delle vetture dopo il violento impatto si è fermata in bilico sul guard rail. Sul posto i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica di Cortemaggiore e di Monticelli, più l’auto infermieristica. E’ stato richiesto l’intevento dell’eliambulanza arrivata da Parma.

I vigili del fuoco insieme ai sanitari hanno operato per liberare dall’abitacolo della Chrysler gli occupanti rimasti incastrato. Una donna a bordo della monovolume è quella che ha riportato le ferite più gravi ed è stata elitrasportata al Maggiore di Parma. Non sono in pericolo di vita i due conducenti delle auto, condotti a Piacenza.

I rilievi sono a cura della Polizia Stradale che ha chiuso momentaneamente la circolazione.

