VO2 Team Pink, quattro giorni al velodromo di Genova per Allieve ed Esordienti

Quattro giorni di lavoro proficuo e di “team building”, il tutto con un occhio di riguardo alla sicurezza. La Liguria non è stata solo terra d’esordio stagionale con le Donne Elite (in gara sabato scorso a Ceriale), ma anche di ritiro per il VO2 Team Pink, che nei giorni scorsi ha svolto un collegiale ciclistico a Genova con quattordici “panterine”, ossia 5 Donne Esordienti e 9 Donne Allieve delle due rispettive formazioni targate Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (nuova società che cura la parte più giovane del vivaio piacentino).

Dopo aver svolto i tamponi anti-Covid 19 e creato la “bolla” sanitaria al giovedì sera, all’indomani la spedizione piacentina è partita con destinazione velodromo Carlini di Genova, dove il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink è stato accolto dal direttore del Velodromo Stefano Benedetto e da Ivano Reggio, responsabile tecnico del centro genovese, che con ospitalità e cortesia hanno accompagnato le “panterine” e i tecnici durante tutto il ritiro. A contribuire alla sicurezza e all’organizzazione del ritiro, il personale dell’hotel Holiday Inn di Genova, con un’ulteriore bolla nel ristorante per i pasti. Il proficuo collegiale (per il quale si ringrazia anche il presidente regionale FCI Liguria Sandro Tuvo per l’invito) ha visto diverse sedute di lavoro su pista, oltre a un’uscita domenicale su strada.

Le cinque Esordienti (Sarah Sandei, Asia Baistrocchi, Giulia Casubolo e le gemelle Michela e Paola Zucca) e le nove Allieve (Martina Campitiello, Sara Guidetti, Vittoria Grassi, Arianna Giordani, Emma Del Bono, Linda Ferrari, Marta Festa, Giorgia Tagliavini e Irma Siri) sono state seguite dai direttori sportivi Vincenzo Alongi e Gianluca Bergamaschi e dal collaboratore tecnico Mario Ferrari.