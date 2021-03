Volley Academy Piacenza, esordio da incorniciare per l’U19: successo esterno contro GioVolley (0-3)

Ottimo esordio nel campionato under 19 regionale per la Crai Volley Academy Piacenza, che si impone per 3-0 sul campo del GioVolley C.V.R. Partita mai in discussione; le ospiti, dopo un inizio un po’ altalenante, prendono il controllo del gioco e dominano i tre parziali. La VAP da subito un segnale forte al campionato.

IOVOLLEY C.V.R. – CRAI VOLLEY ACADEMY PC 0-3 (18-25; 15-25; 18-25)

CRAI Volley Academy Piacenza: Sesenna, Romanin, Cicola, Sabatelli, Kraja, Gilioli (C), Nicolini, Boni, Marchetti, Boselli, Corradi, Crisafulli (L).

Allenatore: Chiodaroli