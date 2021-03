Volley Academy Piacenza, per l’U19 vittoria netta contro Calerno e primato solitario in classifica

Brillante vittoria per 3-0 dell’Itas Volley Academy Piacenza che, aggiudicandosi lo scontro diretto con Calerno, ottiene il primato solitario del girone nel campionato Under 19 Regionale.

Gara non semplice: Calerno parte con un ritmo molto alto che le ragazze della VAP sono brave a contrastare. Successivamente la gara cambia; le padrone di casa iniziano ad attaccare e si aggiudicano l’intera posta in palio nonostante l’abilità difensiva delle avversarie. 3 punti fondamentali per l’Itas, ancora imbattuta in questa prima fase del campionato la quale, nonostante l’assenza di Gilioli, riesce a vincere ma soprattutto a convincere dando prova di grande solidità. MVP del match l’opposto piacentino Chiara Sesenna.

ITAS VOLLEY ACADEMY PC – WIMORE SINERGY CALERNO 3-0 (25-17; 25-12; 25-13)

Itas Volley Academy PC: Romanin 7, Sesenna 10 (C), Camurri 9, Cecchini 8, Nicolini 7, Cicola 14,Zlatanov, Marchetti, Masotti, Boni, Sabatelli, Kraja, Crisafulli (L1), Boselli (L2). Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Wimore Sinergy Calerno: Bondavalli 4, Galeotti 3, Ferri 2, Iotti 3, Santini 6, Ferrante, Marchesi, Pelliciari, Caramaschi, Cornacchione, Grasselli (L). Allenatori: Alberti – Zannini