La Conad Alsenese ospita la capolista Lilliput “Uscire dal momento negativo”

Missione complessa per la Conad Alsenese, che sabato alle 21 al palazzetto di Alseno affronterà le piemontesi del Lilliput, in testa al girone A1 di serie B1 femminile, mentre le gialloblù piacentine sono penultime con un solo punto all’attivo. Settimo Torinese arriverà sul rettangolo di gioco del sodalizio del presidente Stiliano Faroldi con l’etichetta di squadra capolista e fin qui sempre vittoriosa, mentre la gioia della vittoria è ancora strozzata in gola per la formazione allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni.

“All’andata – spiega coach Scaltriti – avevamo disputato un buon match a casa del Lilliput, dove loro avevano faticato a entrare in clima campionato all’esordio, poi hanno preso ritmo e ci hanno messo in difficoltà, vincendo 3-1. Ora Settimo è la squadra da battere in questo girone e ci aspetta una partita molto impegnativa. Lo sappiamo e faremo di tutto per provare a uscire da questo momento negativo. Gli ultimi due match contro Biella e Parella hanno fatto registrare un passo indietro; non abbiamo disputato buoni match ed è mancato il piglio agonistico della Conad Alsenese. Contro il Lilliput ci teniamo a fornire una buona prestazione, dando il massimo per non uscire dal campo con rimpianti”.

L’EX – Nella stagione 2016-2017, la palleggiatrice della Conad Alsenese Giulia Malvicini ha militato in A2 a Settimo Torinese in un’annata che l’ha vista per la prima volta calcare il palcoscenico del secondo campionato nazionale femminile.

L’AVVERSARIO – Il Lilliput è allenato da Barbara Medici e fin qui ha sempre conquistato il bottino pieno nei sei incontri disputati, lasciando per strada complessivamente solo tre set, di cui uno contro la Conad Alsenese all’andata. Gli ultimi due match più recenti hanno visto Settimo Torinese vincere contro l’Igor Volley Trecate, prima nel match di ritorno (3-0) e successivamente nel recupero dell’andata (3-1). “Abbiamo avuto la fortuna – spiega la Medici – di incontrare Trecate che ha appena ripreso dopo la lunga sosta forzata causa-Covid 19, però parte del merito nei successi è anche nostro. Stiamo giocando bene e sta uscendo la squadra che avevo in mente, basata soprattutto su muro, tanta difesa e contrattacco. Abbiamo fatto progressi sulla palla alta che era un po’ il nostro punto debole. Per quanto riguarda Alseno, è difficile capire cosa aspettarsi; lo ritengo un impegno esterno difficile e sicuramente da non sottovalutare”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Lilliput Settimo Torinese saranno il primo arbitro Barbara Roncati e il secondo arbitro Sergio Parisi.

IL TURNO – Questo il programma della seconda giornata di ritorno del girone A1 di serie B1 femminile:

Conad Alsenese-Lilliput Settimo Torinese (sabato ore 21)

Igor Volley Trecate-Busa Foodlab Gossolengo (sabato ore 17)

Prochimica Virtus Biella-Parella Torino (sabato ore 21)

LE CLASSIFICHE – Queste le graduatorie dei gironi A1 e A2 di serie B1 femminile.

Girone A1 : Lilliput 18, Prochimica Virtus Biella 12, Parella Torino 7, Busa Foodlab Gossolengo 4, Conad Alsenese 1, Igor Volley Trecate 0. (Biella, Parella, Gossolengo e Conad una partita in meno, Trecate quattro partite in meno)

Girone A2 : Fgl Pallavolo Castelfranco 16, Psa Olympia Genova 11, Toscanagarden N8lini 8, Timenet Empoli 7, Arredofrigo Valnegri Acqui, Blu Volley Quarrata 0 (Genova, N8lini, Empoli e Quarrata una partita in meno, Acqui quattro partite in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Conad Alsenese e Lilliput Settimo Torinese sarà trasmessa in diretta su Sportpiacenza.it: per seguirla, collegarsi al canale Youtube di Sportpiacenza oppure sul link presente in home page del sito della testata.