Volley Under 19 femminile regionale, recupero amaro per la Conad Salso Impianti Alsenese

Recupero amaro per l’under 19 femminile regionale targata Conad Salso Impianti Alsenese, che giovedì sera a Pontenure ha ceduto in tre set all’Itas Volley Academy Piacenza nel derby piacentino. Partita mai in discussione per le padrone di casa, sempre con lo scettro del comando in mano come dimostrano i risultati dei tre parziali disputati. Contro un avversario di alta qualità per la categoria, la formazione allenata da Giacomo Rigoni ha potuto poco, complice anche qualche errore di troppo, mentre viceversa si è comunque potuto apprezzare qualche buon spunto di gioco.

Domani (domenica) alle 17 al palazzetto di Alseno Tedeschi e compagne torneranno in campo per sfidare il Giovolley Centro Volley Reggiano inseguendo la seconda vittoria stagionale.

ITAS VOLLEY ACADEMY PIACENZA-CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE 3-0

(25-11, 25-16, 25-17)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Tedeschi, Montanari, Martino, Boselli, Longinotti, Giarrusso, Bruno (L), Ianelli, Bassanini, Milosevic. All.: Rigoni

Classifica girone A:

Itas Volley Academy Piacenza, Wimore Sinergy Volley Calerno 6, Ajsia Oasi Noceto 4, Conad Salso Impianti Alsenese 2.