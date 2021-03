Volley Under 19 regionale, prima vittoria stagionale per la Conad Salso Impianti Alsenese

Prima vittoria stagionale per la formazione under 19 femminile regionale targata Conad Salso Impianti Alsenese, a segno domenica tra le mura amiche di Alseno contro la Wimore Sinergy Volley Calerno, regolata al tie break.

In casa gialloblù, si chiude dunque un week end di festa contando anche il successo di sabato nel derby di Gossolengo in B1 femminile. Contro le reggiane, le ragazze allenate da Giacomo Rigoni e Greta Passera hanno saputo offrire una prestazione diversa e di tono maggiore rispetto al ko inaugurale contro Noceto. I segni più si sono visti soprattutto nel primo e nel terzo set oltre al tiebreak conquistato, mentre cali importanti si sono visti nella seconda e nella quarta frazione, perse nettamente.

La partita inizia con Alseno in campo con Tedeschi in palleggio, Boselli opposta, Giarrusso e Martino al centro, Longinotti e Montanari in banda e Bruno libero. Attacco, difesa e tanto agonismo segnano l’ottima partenza gialloblù, con un primo set combattuto vinto 25-22. Situazione speculare, invece, nella seconda frazione, costellata da tanti errori e imprecisioni che portano al 9-25 che pareggia i conti. Quando nel terzo set l’inerzia negativa sembra proseguire, arriva la reazione della Conad Salso Impianti, capace di recuperare sei lunghezze di svantaggio e di portarsi sul 25-21 che vale il 2-1.

L’altalena prosegue però nella quarta frazione, dove torna in campo la squadra sottotono del secondo set e così Calerno approfitta per siglare il 14-25 che porta dritti al tie break. Nel set corto, le ragazze di Giacomo Rigoni e Greta Passera si ritrovano, brillando soprattutto in fase break e volando verso il 15-10 che vale la vittoria. Nella metà campo alsenese, in doppia cifra l’opposta Lara Boselli (11 punti) e la banda Giulia Montanari (10).



CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE-WIMORE SINERGY VOLLEY CALERNO 3-2

(25-22, 9-25, 25-21, 14-25, 15-10)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Tedeschi, Martino, Montanari, Boselli, Giarrusso, Longinotti, Bruno (L), Ianelli, Milosevic, Pollini, Pozzi. All.: Rigoni-Passera



Classifica under 19 femminile regionale girone A: Wimore Sinergy Volley Calerno 6, Ajsia Oasi Noceto 4, Itas Volley Academy Piacenza 3, Conad Salso Impianti Alsenese 2, Giovolley Centro Volley Reggiano 0.

Nella foto, l’esultanza dell’under 19 della Pallavolo Alsenese dopo la vittoria contro Calerno