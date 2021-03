Sarà un weekend caratterizzato da nuvolosità variabile a Piacenza.

Sabato 12 marzo – le previsioni Arpae – la mattinata sarà serena, qualche nuvola e cielo velato nel pomeriggio. Di nuovo sereno alla sera. Temperature minime tra 0 gradi sui rilievi e 4 gradi in pianura. Massime tra i 10 gradi sui rilievi e i 15 gradi in pianura. Nuvolosità variabile per tutta la giornata di domenica 13 marzo, con un rasserenamento in serata.

Temperature minime tra 1 grado sui rilievi e 4 gradi in pianura. Massime tra 8 gradi sui rilievi e 14 gradi in pianura.