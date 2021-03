Weekend dal tempo variabile a Piacenza, tra nuvole, sprazzi di sereno e qualche pioggia.

Le possibili piogge di venerdì sera – le previsioni Arape – saranno in esaurimento dalla mattinata di sabato, con conseguente e progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Domenica è previsto sereno al mattino, con un pomeriggio maggiormente, al contrario, maggiormente nuvoloso.

Temperature minime intorno allo zero sui rilievi, con massime in pianura che toccheranno i 10 gradi, in calo rispetto ai giorni scorsi.