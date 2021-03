Sarà un weekend tra nuvole e qualche pioggia a Piacenza

Secondo le previsioni Arpae, sabato 27 marzo è attesa una mattinata nuvolosa in pianura, con cielo coperto e pioviggini sui rilievi. Nuvole e pioviggini anche per il resto della giornata. Migliora domenica 28 marzo: attenuazione della nuvolosità al mattino, con nuvolosità variabile al pomeriggio e sereno alla sera.

Sabato le temperature minime del mattino si attesteranno intorno ai 4°, temperature massime pomeridiane comprese tra 9° sui rilievi e 17° in pianura. Domenica temperature minime tra i 4° sui rilievi e 8° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 12° sui rilievi e 18° in pianura.