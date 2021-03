Wisecap®: nuovo brand per la piacentina CDS. “Sostenibilità, capacità e condivisione i nostri valori”

Il gruppo CDS, attivo nella produzione di capsule in plastica per beverage, costituito da CDS Srl di Piacenza, Viroplastic di Calenzano (Fi), Viroplastic CZ in Repubblica Ceca, Manufacturas Inplast in Spagna e Viki Plast in Polonia, acquisita nel Gennaio 2021, crea il nuovo brand Wisecap®.

Il nuovo Brand

L’introduzione della nuova immagine del Gruppo riflette il processo di crescita ed innovazione che è andato consolidandosi negli ultimi anni. Il nome Wisecap® è l’espressione dell’esperienza maturata nel settore della produzione di tappi in plastica per l’industria del beverage, con oltre 40 anni di presenza sul mercato e continui investimenti in tecnologia e innovazione.

Un percorso di crescita continua

Nata negli anni ‘70 come industria attiva nella produzione di articoli in plastica di vario genere, si specializza successivamente in prodotti destinati al contatto “con alimenti”: posate, piatti, vaschette, bicchieri e base-cup per le bottiglie in PET. Negli anni ’90 CDS entra nel segmento delle capsule in plastica destinate alle bottiglie. Nel 2007 con l’acquisizione della Viroplastic, con sede a Calenzano (Fi), CDS diventa un player di rilievo a livello nazionale. Nel 2013 con l’acquisizione di Viroplastic CZ in Repubblica Ceca, si inserisce nel mercato Europeo con un ulteriore potenziamento della produzione. Nel 2017, con l’ingresso nel capitale da parte del fondo di Private Equity Taste of Italy e l’acquisizione di Manufacturas Inplast, leader spagnolo nel core business di CDS, il gruppo si consolida come leader Europeo nella fornitura di chiusure in plastica. Nei primi giorni del 2021, nonostante la condizione di pandemia mondiale, è entrata a far parte del Gruppo anche Viki Plast, produttore di tappi per dispenser water cooler: questa acquisizione si inserisce nella strategia di ampliamento dei mercati e di diversificazione dell’offerta del Gruppo Wisecap®.

Sostenibilità prima di tutto

“In questo percorso di crescita e costituzione del nuovo Gruppo Wisecap® – commenta il CEO e Group Chairman Alessandro Delfanti – abbiamo riconosciuto i valori che ci hanno guidato sin dalla nascita della nostra azienda contribuendo a costituire una importante realtà a livello Europeo: sostenibilità, capacità e condivisione. Grazie alle persone che lavorano in Wisecap®, abbiamo potuto offrire soluzioni all’avanguardia per il settore del Beverage : riduzione di peso e facilità d’uso sono le caratteristiche principali dei prodotti che meglio rappresentano il valore della sostenibilità. Grazie ai nostri tecnici del reparto Ricerca & Sviluppo, siamo sempre attenti alle mutevoli esigenze dei consumatori e al rispetto dell’ambiente”.

Soluzioni innovative

Wisecap® offre soluzioni diversificate atte a soddisfare gli standard più elevati richiesti da questo mercato notoriamente dinamico e innovativo. Il Gruppo è riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei prodotti, il servizio post-vendita e la sua attenzione alla ricerca e sviluppo. Wisecap® è inoltre uno dei leader per la fornitura di chiusure in plastica per l’industria casearia e fornisce soluzioni per riempimento asettico e dei prodotti pastorizzati. Le chiusure Wisecap® sono specificamente prodotte per preservare la freschezza dei prodotti e soddisfare pienamente i requisiti di questo segmento di mercato.