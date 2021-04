A Caorso Avis riapre il Cinefox per le vaccinazioni agli over 80

A partire dalle 8 e 30 di venerdì 23 aprile, gli over 80 residenti a Caorso che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer sono invitati a presentarsi per il richiamo presso il Cinefox.

La sala polivalente di proprietà comunale è stata infatti convertita lo scorso 26 marzo in ambulatorio di prossimità grazie al contributo di Avis Caorso che ha allestito gli spazi interni, posizionato la cartellonistica e fornito il gazebo usato come box per le vaccinazioni. “Ci siamo occupati di tutta la parte logistica e organizzativa – ha specificato Omar Rapalli, presidente di Avis Caorso –. Come Associazione abbiamo a cuore la salute dei nostri concittadini soprattutto di quelli più fragili”.

“Amministrazione comunale, medici di base, Ausl, Auser e Avis hanno collaborato per l’attivazione di questo hotspot finalizzato a velocizzare il processo di vaccinazione della popolazione, in particolare delle fasce più deboli”, ha commentato il Sindaco Roberta Battaglia.