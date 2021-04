E’ partita nel pomeriggio del 13 aprile l’attività di vaccinazione nella nuova sede di Piacenza Expo. Il nuovo punto vaccinale di via Tirotti 11 (località Le Mose) – il sesto della provincia di Piacenza – sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 14 aprile, alle ore 13, alla presenza delle autorità locali.

Il nuovo centro servirà tutta la provincia e a pieno regime (in relazione alla reale disponibilità di vaccini) potrà effettuare circa 2mila iniezioni al giorno. L’8 aprile nella nostra provincia si è raggiunto il numero di 2300 somministrazioni in un giorno, grazie alla disponibilità di dosi e alla giornata di test organizzata dall’azienda sanitaria per verificare la capacità di aumentare le vaccinazioni del sistema in tempi brevi.

Foto 3 di 5









A questo proposito il direttore generale Ausl Luca Baldino – facendo il punto sull’andamento dell’epidemia sul territorio – ha sottolineato che si sarebbe potuto raggiungere facilmente l’obiettivo di 2.700 dosi, se non fosse che “molte sedute di AstraZeneca hanno avuto molta difficoltà a riempirsi”. “Noi stiamo facendo tutti i vaccini che abbiamo, la possibilità di superare questi dati dipende dalle forniture”.

Foto 3 di 4







AMBULATORI DI PROSSIMITA’ – Prosegue intanto nel piacentino l’attività degli ambulatori di prossimità, servizio itinerante attivato dall’Ausl in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata e rivolto in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i punti vaccinali già attivati sul territorio. Di seguito il calendario per i prossimi giorni:

Prime dosi:

– Carpaneto, venerdì 16 Aprile

– Alta Val Tidone, sabato 17 Aprile

Seconde dosi:

– Morfasso, sabato 17 Aprile

– Lugagnano, domenica 18 Aprile

– Cadeo, martedì 20 Aprile

– Caorso, giovedì 22 Aprile

– Calendasco, domenica 25 Aprile