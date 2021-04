A Piacenza i vaccinati sono 48mila. “Nessuno spreco, utilizzato il 91% delle dosi”

Prosegue la campagna vaccinale a Piacenza, in attesa dell’avvio delle somministrazioni agli under 75 anni, fissato per il 12 aprile dalla Regione Emilia Romagna.

A fare il punto della situazione rispetto all’organizzazione dell’attività è stato il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini. Al momento i vaccinati sono 48mila, il 17% della popolazione piacentina.

Buona la percentuale di adesione alla campagna tra i cosiddetti ‘grandi anziani’, oltre l’80% gli over 80 hanno o già ricevuto almeno la prima dose o prenotato la prima somministrazione. Più bassa al momento la percentuale di partecipazione alla campagna vaccinale tra i cittadini di età compresa tra i 75 e i 79 anni, dove il 39% dei cittadini deve ancora prenotarsi. Sono invece 1800 i pazienti fragili che sono in attesa di ricevere la vaccinazione a domicilio.

Rispetto alle scorse settimane, le agende delle prenotazioni sono piuttosto ‘corte’ e con pochi giorni – se non ore – di attesa. Il direttore Pedrazzini sottolinea inoltre come a Piacenza non esista il problema di ‘spreco’ di dosi, essendo utilizzato il 91% dei vaccini disponibili.

“La campagna vaccinale prosegue pur con qualche titubanza, legata soprattutto ad AstraZeneca, per le decisioni assunte da alcuni Paesi, nonostante Ema – dice Pedrazzini – e Aifa si siano espresse chiaramente sul tema, dicendo che il rapporto tra rischi e benefici è ampiamente favorevole ai secondi”. Più che con rinunce al vaccino, afferma il direttore sanitario, questi timori si esplicitano con minori prenotazioni (il già citato 39% degli under 80 che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale).

In attesa della partenza, lunedì 12 aprile, del sesto polo vaccinale a Piacenza Expo, continua l’esperienza degli ambulatori di prossimità in provincia, rivolta ai cittadini che hanno maggiori difficoltà di spostamento.

Gli Ambulatori di prossimità programmati per i prossimi giorni sono:

• Travo, giovedì 8 Aprile

• Alseno, venerdì 9 Aprile

• Vigolzone, lunedì 12 Aprile

• Carpaneto, venerdì 16 Aprile

• seconde dosi: 10 Aprile a Monticelli e 11 Aprile a Pontenure. Sono calendarizzati ulteriori appuntamenti per i giorni successivi