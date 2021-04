“A spasso tra i viticoltori piacentini”, tappa a Pontedellolio nella cantina Baraccone

Dalla collaborazione tra PiacenzaSera e Fisar Piacenza, associazione di sommelier, nasce la rubrica settimanale “A spasso tra i viticoltori piacentini”.

Un gruppo affiatato di sommelier vi accompagnerà, ogni settimana, in un viaggio itinerante attraverso i vigneti delle quattro incantevoli vallate piacentine, alla scoperta e alla riscoperta di tante meravigliose realtà vitivinicole della nostra terra.

BARACCONE

Il romantico nome “Filiblù” deriva dal colore dei fili che sorreggono l’uva durante l’appassimento, chi sorregge invece questa importante realtà vitivinicola, in località Baraccone a due passi da Ponte dell’Olio, è Andreana Burgazzi che con questa bella metafora: “il vino è vita, è pazienza, è fatica, è piacere”, ci mostra tutta la passione e la dedizione per questo mestiere. Andreana, ha avviato l’attività nella sede attuale nel 1998, forte anche dell’esperienza maturata nel settore dalla sua famiglia sin dall’inizio del ‘900, mentre oggi in azienda è sempre più prezioso il contributo della figlia Benedetta.

Le vigne, gestite in biologico dal 2015, sono esposte prevalentemente ad est/sud-est e sono situate nella fascia geologica delle terre rosse antiche, su terreni ricchi di argille rosso-brune contraddistinte da una forte presenza di ossidi di ferro, peculiarità che dona ai vini struttura e potenza. Le varietà delle uve sono quelle tipiche dei Colli Piacentini, con particolare predominanza per quelle a bacca rossa come barbera e croatina.

La produzione vede protagonista il Gutturnio nelle declinazioni frizzante, superiore e riserva, accompagnato da alcuni vini rossi realizzati con vitigni internazionali, chiude il raro Valnure bianco nella tipologia frizzante e fermo.

Il primo vino degustato durante la nostra visita e stato il Gutturnio Superiore Colombaia 2017 che ci ha deliziati con intense note di mirtillo e prugna matura accompagnate da un tannino morbido e da una stimolante freschezza. L’abbinamento di questo vino con formaggi e piatti strutturati a base di carne è perfetto e ne esalta la persistenza aromatica.

A seguire abbiamo assaggiato il Filiblù 2013, un Cabernet Sauvignon ottenuto dalla vinificazione di uve appassite che, prima di essere commercializzato, affina 24 mesi in barrique e 48 mesi in bottiglia, regalando eleganti sentori terziari, come la vaniglia, il cacao e il marzapane. Un nettare da meditazione, ottimo anche l’abbinamento con i formaggi erborinati e la selvaggina.

Passiamo ora alle domande di rito:

Vino italiano preferito: Andreana ci ha risposto che non ha vini preferiti, le piace provare quelli di piccole realtà agricole.

Vino Piacentino preferito: il Vinsanto di Barattieri

Piatto preferito: Gli anolini del ristorante “Osteria d’una Volta” di Piacenza

Alberta Tiramani e Tullio Palmieri – Sommelier Fisar Piacenza

AZIENDA AGRICOLA BARACCONE

10ha – 45.000 bt.

Ca’ Morti 1 – 29028 Ponte dell’Olio (PC) – Italy

info@baraccone.it – tel.nr. 0523.877147