A Vercelli il Piace avanti con Cesarini, via alla ripresa (0-1) DIRETTA

PRO VERCELLI – PIACENZA 0-1 (in campo)

Cesarini al 27′

LA CRONACA

I padroni di casa pressano i biancorossi in questa fase, alla ricerca del pari.

Tiro velenoso di Emmanuello in avvio di secondo tempo, palla fuori di poco.

Iniziata la ripresa.

Finito il primo tempo a Vercelli al “Silvio Piola”. Biancorossi salvi c0n questo risultato.

Masi non arriva sulla palla da azione di calcio d’angolo, sfuma l’occasione della Pro Vercelli.

Occasione per la Pro al 44′ con Della Morte che tira in porta e impegna Stucchi costretto a deviare in angolo.

Ammonizione per Battistini al 37′.

Ancora Piacenza in attacco al 31′ con Cesarini che si fa pericoloso ma Awua rimedia.

Gol del Piacenza di Cesarini al 27′ su azione da calcio d’angolo, testa di De Respinis che serve Cesarini per l’appoggio in rete.

Al 24′ Awua della Pro Vercelli prova il tiro in area ma respinge la difesa biancorossa.

Gioco che si sposta a centrocampo dove la Pro mette in atto un pressing costante.

Buoni ritmi in questo avvio di partita, con azioni da ambo le parti.

Tiro di Palma dai 25 metri deviato in calcio d’angolo.

Parata di Stucchi al 6′ su un tiro di Zerbin dopo un’azione di contropiede dei padroni di casa.

Piacenza pericolosissimo al 4′ con Pedone che calcia sopra la traversa la palla arrivata dopo la smanacciata del portiere avversario.

Iniziato il match, arbitra Giuseppe Collu di Cagliari

Scazzola promuove titolare De Respinis a fianco di Cesarini davanti, Gonzi a suo supporto sulla linea dei centrocampisti. In difesa ritorna Tafa per lo squalificato Marchi e in porta si rivede Stucchi al posto di Libertazzi.

Queste le formazioni comunicate prima del match:

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Saro, Clemente, Masi, Hristov, Iezzi; Awua, Emmanuello; Zerbin, Rolando, Della Morte; Comi. A disposizione: Tintori, Scalia, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Costantino. All. Modesto

PIACENZA (3-4-3): Stucchi, Simonetti, Battistini, Tafa; Pedone, Corbari, Palma, Suljic, Gonzi; Cesarini, De Respinis. A disposizione: Libertazzi, Martimbianco, Miceli, Scorza, Maio, Saputo, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, Visconti, Cannistrà. All. Scazzola

Fallito domenica scorsa il primo match ball, il Piacenza scende in campo a domicilio della Pro Vercelli, penultima giornata di campionato, per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

I biancorossi, dopo una stagione non semplice, sono davvero a un passo dall’obiettivo e in caso di vittoria o pareggio a Vercelli potranno festeggiare la matematica permanenza in serie C; in caso di sconfitta, bisognerà invece guardare ai risultati delle dirette avversarie, in particolare Pistoiese, Pro Sesto e Giana Erminio.