“Abolire il coprifuoco” Risoluzione in Regione di Tagliaferri (FdI)

“Abolire il coprifuoco”. A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che chiede alla Regione di intervenire sul governo per lo stop alle attività e alla circolazione delle persone attualmente previsto dalle normative nazionali introdotte lo scorso autunno dall’allora governo Conte.

“Ancora oggi il governo non pone la prospettiva dell’abolizione del coprifuoco: tale mancata previsione limita gravemente la ripartenza di interi settori perché il coprifuoco non è fondato su alcun dato scientifico”, spiega Tagliaferri, che ricorda come “in data 27 aprile sia stata discussa in Parlamento l’ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia proprio volto all’abolizione del coprifuoco”.