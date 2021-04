Adolf, il segugio adottato dai bimbi della scuola di Gazzola “Gli animali fanno la differenza”

Adolf è un segugio meticcio di sei anni. Qualche tempo fa i suoi padroni lo hanno lasciato al canile di Montebolzone, probabilmente perché poco adatto alla caccia. Dal 20 aprile, il cane ha però trovato una nuova, numerosa, famiglia pronto ad accoglierlo: la classe quinta della scuola elementare di Gazzola.

“Almeno fino al termine dell’anno scolastico – spiega Giovanni Peroni, responsabile del canile di Montebolzone – i bambini, a turno, si recheranno con i genitori al canile per occuparsi di Adolf. Lo porteranno a fare delle passeggiate per il paese, a conoscere posti nuovi. Ieri mattina lo abbiamo presentato alla classe – fa sapere Peroni -: gli alunni erano contentissimi ed anche quelli che solitamente sono intimoriti dai cani, con Adolf, dopo un primo momento conoscitivo, si sono sciolti: lo hanno accarezzato e gli hanno dato qualche biscottino. Questa, ancora una volta, è la dimostrazione che gli animali fanno la differenza”.

Un’idea nata, è stato spiegato, dal consiglio comunale dei ragazzi di Gazzola, e in particolare dal sindaco junior, Beatrice.

“Ai bambini – aggiunge Peroni – è stato dato anche un diario, su cui, di volta in volta, con foto e piccoli pensieri trascriveranno le loro emozioni legate a questa esperienza. Alla fine il diario rimarrà alla scuola, come ricordo”.

L’auspicio del responsabile del canile è che Adolf possa essere adottato proprio da una delle famiglie coinvolte nell’iniziativa. “Questa è la speranza – afferma -, ma in ogni caso, anche non dovesse accadere, il nostro obiettivo finale è far sì che il cane trovi comunque una nuova casa”.

“GIOIA CERCA FAMIGLIA” – Il responsabile del canile lancia un appello anche per una cagnolina di 21 anni, una setter inglese di nome Gioia. “E’ vivacissima e piena d’entusiasmo, nonostante l’età. L’unico elemento da tenere in considerazione è che non va d’accordo con le altre femmine. Dopo tanto tempo in canile, sarebbe bello potesse trovare una nuova famiglia con cui trascorrere i suoi ultimi anni”.