I cento anni delle suore di Monsignor Torta: fondata dal piacentino Francesco Torta il 19 marzo 1921, la Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata ha celebrato il secolo di vita con una messa all’aperto sul Facsal.

Nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la messa è stata presieduta dal Vescovo Adriano Cevolotto all’interno del sacello della Madonna del Bomba a Piacenza, di fronte a cento posti a sedere opportunamente distanziati. All’esterno è stato collocato anche un maxischermo.

di 9 Galleria fotografica I cento anni delle suore di Monsignor Torta









Tra le autorità presenti il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il prefetto Daniela Lupo, il comandante provinciale dei carabinieri Abrate, Giacomo Biasucci primario pediatria e poi tanti sostenitori come Bruno Giglio, Riccardo Bottigelli dell’Associazione William Bottigelli, Gianluigi Guarnieri con la moglie Maria Cristina Schiavi dell’associazione Michele Isubaleu, l’associazione Mamme della Speranza, Nicoletta Ferrari dell’associazione Agata Smeralda, l’ex sindaco Paolo Dosi con il figlio Tariku adottato in Etiopia grazie alle suore. Al termine della messa i saluti e il ringraziamento alla città della madre Generale suor Albina Dal Passo , il saluto del sindaco e in video gli interventi delle responsabili di Etiopia, suor Elfinesh, del Kenya suor Lettekidane, della Tanzania suor Meheret

Proiettata sullo schermo anche una rassegna di fotografie di ieri e di oggi che rievoca la lunga storia delle suore della Provvidenza, accompagnandole dagli esordi piacentini fino alla fondazione delle missioni in Tanzania (2011) e in Uganda (2018). A concludere le celebrazioni sarà un video nel quale le responsabili africane della congregazione rivolgeranno ai presenti i propri saluti dall’Etiopia, dal Kenya e dalla Tanzania.

Disponibile anche il libro recentemente dato alle stampe e edito da “Il Duomo”, «Più sono poveri, più sono nostri». Cento anni al servizio dei bambini», scritto da Federica Villa, nel quale viene ripercorso il cammino delle Suore di mons. Torta. “Le Suore della Provvidenza fanno dell’affetto, che porta a sperimentare il calore del vivere, la forma della loro consacrazione. La sorgente non potrà trovarsi se non nella maternità di Dio, portata a compimento dallo stile di vita di Gesù”, scrive mons. Giuseppe Busani nella sua introduzione al volume.

Scopo di mons. Torta era quello di fondare una Congregazione di “suore-madri” per i tanti bambini rimasti orfani a seguito della Prima guerra mondiale. I temi dell’affetto, dell’accoglienza e della maternità hanno costituito e continuano a costituire il fil rouge che lega tra loro i cento anni di vita della congregazione. Molte cose sono cambiate per le Suore della Provvidenza (una per tutte: l’apertura delle missioni africane nel 1971), ma la fedeltà al carisma originario si è sempre mantenuta inalterata, come precisa madre Albina Dal Passo nella sua conclusione al libro: “Abbiamo attraversato il Mar Mediterraneo, ma il nostro lavoro non è mai cambiato. […] Ci viene chiesto di amare incondizionatamente l’infanzia abbandonata e bisognosa, quell’infanzia che viene scartata da un mondo impegnato in una frenetica corsa e incapace di avere cura dei più poveri e piccoli tra noi”.