Al Garilli il Piacenza può ipotecare la salvezza contro la Lucchese (ore 17 e 30) DIRETTA

PIACENZA – LUCCHESE 0-0 (in campo alle 17,30)

LA CRONACA

La formazioni ufficiali delle due squadre.

Piacenza (3-5-2): Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Suljic, Visconti; Cesarini, Gonzi. A disp.: Libertazzi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Scorza, Maio, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, De Respinis, Cannistrà. – All.: Cristiano Scazzola.

Lucchese (3-5-2): Pozzer; Pellegrini, Benassi, Panariello; Panati, Nannelli, Meucci, Sbrissa, Maestrelli; Bianchi, Marcheggiani. A disp.: Biggeri, Durante, De Vito, Dumancic, Dalla Bernardina, Solcia, Lionetti, Petrovic, Forciniti. – All.: Giovanni Lopez.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (sez. AIA di Pordenone)

Sarà una sfida intensa quella tra il Piacenza e la Lucchese, in programma alle 17 e 30 allo Stadio Garilli. Per entrambe le squadre, infatti, è imperativo vincere. Quelli in palio oggi sono tre punti pesanti sia per i biancorossi che per la Lucchese, alle ultime posizioni in classifica.

“E’ una partita difficile perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti – così mister Scazzola, alla vigilia del match -. La Lucchese è una squadra ‘viva’, prende dei gol ma li fa anche: abbiamo visto le sue vittore con il Pontedera, con la Pistoiese. Ha dei giovani giocatori interessanti e un allenatore molto bravo, che conosce la categoria. Questa per loro è la partita della vita, ma lo è anche per noi”.