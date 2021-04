Al via la sperimentazione del vaccino italiano: stamattina le prime somministrazioni a Piacenza

Sono iniziate nella mattinata del 2 aprile le vaccinazioni ai volontari piacentini selezionati per partecipare alla fase 2 della sperimentazione del vaccino italiano Reithera.

La somministrazione all’ospedale di Piacenza per le prime quattro persone è avvenuta nella mattinata: si tratta di una ventenne, una 70enne, un over 65enne, ed un over 40. I volontari – scelti tra i candidati che hanno avanzato la richiesta all’Ausl di Piacenza – sono stati convocati davanti al direttore Unità Operativa complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Usl Mauro Codeluppi, per il colloquio di presentazione a cui è seguita la somministrazione della prima dose del vaccino di produzione italiana Reithera.

Prima dell’iniezione i volontari sono stati sottoposti a prelievi di base (sangue e urine) e al tampone molecolare. Infine la somministrazione, cui è seguita una mezz’ora di riposo per accertare l’eventualità di disturbi o reazioni avverse. Nel pomeriggio si è tenuta una seconda sessione di inoculazioni. I volontari sono convocati per la seconda dose fra tre settimane. Sono stati divisi in tre gruppi: un gruppo riceve le due dosi regolari, un secondo gruppo riceve una dose doppia e una di placebo, il terzo riceve solo placebo. I volontari saranno controllati settimanalmente dal punto di vista medico.

Nella sperimentazione sono 26 i centri coinvolti a livello nazionale, tre sono in Emilia-Romagna: si tratta delle Aziende ospedaliero-universitarie di Parma e Ferrara, e dell’Azienda Usl di Piacenza. Ciascuna delle tre aziende ha stabilito di arruolare tra i 30 e i 40 volontari. Come è noto, lo studio è promosso da ReiThera, azienda biotecnologica che ha sviluppato e produce il vaccino, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. Dopo la conclusione della fase 1, le tre Aziende emiliano-romagnole parteciperanno alla successiva con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del prodotto.