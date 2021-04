Alle 18 in campo Piacenza e Milano: scontro al vertice del girone play off 5°

Quarto appuntamento con i Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca: questo pomeriggio, giovedì 8 aprile, alle ore 18 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tornerà tra le mura amiche del PalaBanca per la sfida in programma con Allianz Milano (Diretta Eleven Sports).

Sarà uno scontro al vertice quello tra la formazione biancorossa e la compagine meneghina: le squadre al momento sono appaiate al primo posto nel girone a quota 7 punti. Entrambe in queste prime tre giornate di play off hanno condotto un percorso molto simile, fatto di tre vittorie, due di queste arrivate al tie break. Clevenot e compagni sono forti dei due successi nei due precedenti incroci stagionali ma sanno che ogni match può nascondere delle insidie, inoltre, l’attenzione dovrà essere alta in quanto si troveranno di fronte un’avversaria che ha voglia di tornare in Challenge Cup anche la prossima stagione.

A questo proposito Leonardo Scanferla, libero Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, sottolinea l’importanza del match: “Sappiamo che la partita che andremo ad affrontare sarà difficile: Milano viene da tre belle prestazioni e altrettante vittorie, per cui verranno qui agguerriti e desiderosi di vincere. Noi dovremo cercare di mantenere la nostra striscia positiva di vittorie che stiamo portando avanti da quanto abbiamo iniziato questi play off 5° posto. Ci prepariamo al fatto che sarà una partita tosta; quest’anno Milano ha vinto la Challenge Cup e sicuramente vorrà riqualificarsi per poterla disputare anche la prossima stagione”.

Al PalaBanca di Piacenza si presenta un’Allianz Milano con il morale alle stelle: oltre ai successi nelle prime tre sfide del pool contro Padova, Cisterna e Modena, Piano e compagni sono i freschi vincitori della Challenge Cup 2020/2021. La coppa europea è stata conquistata solo qualche settimana fa dopo un bel percorso condotto dai ragazzi di coach Roberto Piazza. L’obiettivo dichiarato dei meneghini è proprio quello di tornare a giocare la competizione anche nella prossima stagione e per farlo vogliono conquistare i Play Off.

STATISTICHE

Precedenti: 3 (2 successi Piacenza, 1 successo Milano)

Precedenti in stagione: 2 gare in Regular Season (2 successi Piacenza)

Precedenti Nei Play Off 5° Posto: nessuno

EX: Trevor Clevenot a Milano nel biennio 2018-2019, Fabio Fanuli a Milano nel 2017/18, Marco Izzo a Milano nel biennio 2018-2019, Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19

A caccia di record:

Nei Play Off 5° Posto: Michal Finger – 11 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Stephen Timothy Maar – 8 punti ai 100 (Allianz Milano)

In carriera: Yuki Ishikawa – 6 punti ai 1400, Jan Kozamernik – 12 attacchi vincenti ai 500, Matteo Piano – 6 punti ai 1800 (Allianz Milano).