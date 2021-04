All’Infrangibile torna la mensa solidale “Dalle famiglie richieste in aumento”

Torna giovedì 15 aprile la mensa solidale, iniziativa per aiutare le famiglie piacentine in difficoltà a causa del covid, promossa da Gap (Gruppo di Acquisto Popolare, Emergency) Velolento e GASB (Gruppo Attivo di Solidarietà dal Basso).

“Si tratta di una pratica sociale – spiegano gli organizzatori – avviata già dal dicembre 2020 e che, a cadenza periodica, organizza la distribuzione di pasti pronti, cucinati presso la cucina del ristorante della Cooperativa Infrangibile. Vista l’impossibilità, causa limitazioni previste dai vari DCPM del governo, di consumare i pasti presso i locali del ristorante si continua, per ora, a confezionare i pasti in contenitori da asporto da consegnare poi a domicilio. Questa pratica sociale ha lo scopo di sostenere nuclei familiari, giovani precari, anziani soli, in genere rivolto verso tutte le persone che si trovino in difficoltà economiche senza alcuna distinzione. Ad oggi – informano i referenti della mensa solidale – sono 75 i pasti distribuiti regolarmente (che coinvolgono 25 famiglie) ma le richieste aumentano”.

“Il progetto – continuano – è stato reso possibile da una sottoscrizione che ha coinvolto numerosi cittadini di Piacenza, da una collaborazione con la “Pecora nera – commercio equo e solidale” i cui soci mettono a disposizione diversi prodotti, la “Cooperativa Sociale Biricca” che ci offre a prezzo calmierato il pane di Ranzano, e la “Cooperativa Infrangibile” che ci mette gratuitamente a disposizione la cucina del suo ristorante”. Dopo il 15 aprile, il prossimo appuntamento con la mensa solidale sarà il 28 aprile.

Per contatti ed informazioni

GAP – 338 9897371 (anche per distribuzione gratuita di vestiti e giocattoli per bambini)

EMERGENCY – 392 5416955

VELOLENTO – 349 7026894

GASB – 349 0533781

Per sostenere il progetto della Mensa solidale ed allargarne la capacità di risposta: IT47 G030 6909 6061 0000 0177 049