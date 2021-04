Almeno un mese di stop per Grozer, si ferma anche Izzo per 10 giorni

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che gli atleti Georg Grozer e Marco Izzo sono stati sottoposti a esami medici a seguito dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi.

Per l’opposto biancorosso l’esame ecografico ha evidenziato una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra. Per lui, si prevedono almeno quattro settimane di stop dall’attività agonistica e un periodo di cure e trattamenti per il pieno recupero. Al palleggiatore biancorosso, invece, è stata riscontrata una disgiunzione acromion-clavicolare alla spalla sinistra a seguito di un trauma. L’atleta al momento sta già seguendo un programma personalizzato con lo staff medico. I tempi di recupero stimati sono di circa dieci giorni, salvo complicazioni.