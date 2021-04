Anche Podenzano avrà il suo Bosco della Memoria, in ricordo delle vittime della pandemia

Il Comune di Podenzano (Piacenza) ha messo a dimora in diverse aree del territorio comunale circa 60 piante del genere Quercus, Acer e Salix (Querce, Aceri e Salici).

Le aree interessate dall’operazione di ripopolamento degli alberi sono: il parco urbano del paese (nella parte a sud dell’area riservata allo sgambamento cani), le aree cimiteriali di Podenzano e Turro, le aree verdi prossime a via De Amicis, via Pallaroni, via Caselle. Non appena possibile – fa sapere l’amministrazione comunale – ne saranno piantate altre in un’area limitrofa alla tangenziale di San Polo. Le piante fanno parte del progetto di ripopolamento boschivo ambientale della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro” , nato con lo scopo di estendere le aree boschive e le foreste in generale, realizzare nuovi boschi e piantagioni forestali. Cento le piante ritirate per il Comune lo scorso anno dall’Assessore Scaravella.

Otto alberi sono stati piantati alla Rodari (3 querce, 3 aceri e 2 salici ) e 2 querce al Pascoli di San Polo in occasione della giornata dell’albero (21 novembre 2020). Due alberi sono stati piantati con l’aiuto dei ragazzi dell’Associazione Plastic-free al nido di Gariga. “Questo rappresenta per tutti noi un forte messaggio di speranza – afferma l’assessore Santacroce -. Significa dare il proprio contributo per un pianeta migliore”. “Ringrazio particolarmente i ragazzi delle scuole – continua il Consigliere Vegezzi – Ci avete reso orgogliosi di voi e ci avete dato la speranza di un futuro migliore”. “Ad oltre un anno dall’emergenza sanitaria – informa il sindaco Piva – abbiamo pensato di intitolare l’area del parco urbano di Podenzano appena piantumata alle vittime del COVID, una sorta di “Bosco della Memoria”.

Non appena possibile, compatibilmente con le norme anti-contagio, l’Amministrazione Comunale organizzerà un momento ufficiale con la posa di un simbolo all’interno del Bosco. E’ un modo per ricordare chi ci ha lasciato in questo anno di pandemia. “Ognuno di noi, purtroppo, ha un amico, un conoscente, un parente da ricordare e questi alberi appena messi a dimora – continua Piva – crescendo, arricchiranno di ossigeno la nostra aria e ricorderanno a tutti noi i nostri cari concittadini che ci hanno lasciato”.