“Anziani al supermercato senza mascherina perché vaccinati. Ma l’obbligo permane”

“Ci hanno segnalato la presenza di alcune persone in particolare anziani in luoghi pubblici come supermercati senza avere indosso la mascherina, giustificandosi dicendo di essere già vaccinati. Ma non sono esentati dall’adozione delle misure di precazione”.

Lo specifica il direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini, a margine del bilancio settimanale rispetto alla campagna vaccinale e alla situazione epidemiologica a Piacenza. “Il virus sicuramente protegge dalle forme gravi della patologia, ma non è escluso che si possa ugualmente diffondere il virus. Occorre quindi ricorrere a tutte le misure di precauzione quando ci si trova a contatto con altre persone o in locali chiusi: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.