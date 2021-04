Apre la portiera dell’auto, cade mamma in bici con due bimbi

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per la giovane mamma che è caduta in sella alla propria bicicletta mentre stava trasportando sui seggiolini i due figli.

A causare la caduta l’apertura improvvisa della portiera di un’auto posteggiata lungo via Leonardo all’incrocio con via da Pordenone. Il conducente di una Audi, ferma in sosta, ha fatto per uscire aprendo lo sportello anteriore e la donna ha perso l’equilibrio per evitare l’impatto.

Tre persone contuse che sono state condotte in pronto soccorso a Piacenza dai soccorritori della Croce Bianca: la mamma e i figli di 6 e 10 anni che erano sulla bicicletta. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.