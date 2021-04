Apre la portiera e fa cadere una ragazza in bicicletta.

L’incidente è avvenuto in via Morigi a Piacenza, poco prima delle 14 del 20 aprile. Una ragazza minorenne stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta quando è caduta a terra, in seguito all’impatto con la portiera di un’auto in sosta. La persona al volante ha infatti aperto la portiera per scendere, senza rendersi conto della ragazza.

Sul posto un equipaggio della Croce Rossa di Piacenza che ha condotto la giovane al pronto soccorso. Le sue ferite sono lievi.